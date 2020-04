Violenta lite tra fidanzati a San Cataldo, lo scorso venerdì notte, alla quale si è unito anche il fratello di uno dei due. Alcuni cittadini hanno immediatamente contattato i carabinieri che sono intervenuti e hanno tentato di calmare i tre, tutti già noti alle forze dell’ordine. I tre, tutti di età compresa tra i 22 e i 32 anni, hanno aggredito i militari, procurandogli lievi escoriazioni alle mani. Sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale. Come riporta gds.it, dopo l’udienza di convalida, ad uno dei due fratelli è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere mentre per l’altro veniva disposto l’obbligo di dimora nel Comune di San Cataldo. Alla donna, invece, veniva imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.