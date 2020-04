Lutto a Bergamo per la morte di Steven Rovelli, di Cusio, in valle Brembana. Aveva solo 31 anni ed era un programmatore informatico. Ad ucciderlo è stata l’infezione da Coronavirus. Era ricoverato a Lipsia, in Germania, dov’era stato trasferito nelle scorse settimane. “È un giorno triste per la nostra comunità. Quando un piccolo paese come il nostro perde un giovane di 31 anni, un amico, innamorato del suo paese e delle sue montagne, con una vita davanti, un sorriso sempre pronto, e tante speranze per il futuro, non ci sono parole per esprimere il dolore e lo sconforto”, si legge in una nota del Comune.