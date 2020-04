Il Lussemburgo si prepara alla Fase 2 dell’era coronovirus. Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, il Granducato lancia la campagna per testare tutta la popolazione entro un mese. `Più test significa ridare un po’ più di libertà a tutti», ha spiegato il ministro per la Ricerca, Claude Meisch. La prima fetta di popolazione a essere sottoposta allo screening sarà quella scolastica, ovvero 8.500 persone tra studenti e insegnanti per preparare il loro rientro in aula previsto per il 4 maggio. Poi sarà la volta del resto dei residenti, circa 600 mila persone alle quali si aggiungeranno i 200 mila frontalieri che ogni giorno vanno a lavorare nel Granducato da Francia, Germania e Belgio.