Oleksandr Aliyev, ex centrocampista della Dinamo Kiev, durante una diretta con Inna Golovko, una fan, si è lasciato sfuggire qualcosa di troppo. Come riporta “Calcioweb.eu”, Aliyev stata rievocando il ricordo di un threesome quando l’ex moglie ha interrotto furiosamente la diretta Instagram: «Vai sul balcone e parla di sesso laggiù. Chiudi la tua c**** di bocca che ci sono dei bambini qui!». Aliyev è esploso in una risata, dicendo ai suoi fan che Tetyana voleva solo mettersi in mostra e gridandole a sua volta: «Stai scherzando? Ci sono persone che guardano. Perché stai urlando?».