Presso l’università di Catania, come riporta “Repubblica.it”, è stato condotto uno studio per capire come mai il Covid colpisca in misura maggiore gli uomini. Il professore Sandro La Vignera, endocrinologo dell’Ateneo catanese, insieme con i colleghi Aldo Calogero, Rosita Condorelli, Rossella Cannarella, Francesco Torre, e con Antonio Aversa, ordinario di Endocrinologia dell’Università calabrese ha condotto l’analisi. «Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo decorso nei due sessi – spiega La Vignera -. Il primo potrebbe essere legato all’enzima Ace2, coinvolto nella conversione della angiotensina 2 in angiotensina (1-7), che rappresenta la “porta di ingresso” del virus all’interno delle cellule dell’apparato respiratorio e del cuore». Dati sperimentali suggeriscono che l’espressione dell’Ace2, da cui dipende l’infezione da Sars-CoV-2, sia maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di testosterone. «Questo fattore – sostiene il ricercatore – potrebbe spiegare la maggiore suscettibilità all’infezione nei maschi, dove può più facilmente causare eventi cardiovascolari».