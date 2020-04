Sono 13 le operazioni che Rebecca ha affrontato nel corso degli anni. A “Fuori dal Coro” i genitori della 14enne spiegano che la loro figlia ha bisogno di essere operata per la quattordicesima volta in Svizzera o in Germania, ma che a causa dell’emergenza coronavirus ciò non è possibile perché gli ospedali esteri non l’accettano. Rebecca soffre di due patologie rare, vive la sua vita a letto e ha urgenza di essere curata. In Italia non è possibile ed è per questo motivo che i gentiori lanciano un appello alle telecamere del programma di Rete 4. “Non c’è più tempo, sta male e ha bisogno di essere operata”, afferma la mamma mentre proprio Rebecca dal letto della sua cameretta dice: “Ho il diritto di fare questo intervento, non voglio più perdere tempo. Voglio vivere.”