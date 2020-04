«Penso che si debba capire come organizzare le cose in massima sicurezza, perché la prima cosa è la salute non solo nostra ma di tutte le persone che ci stanno accanto. In questo momento forse l’unica soluzione è fermare tutto e congelare la classifica così com’è, anche se spero tanto di tornare a giocare. Ciò significherebbe che siamo riusciti a venire fuori da questa guerra e che si può tornare alle nostre vite, combattere su quel rettangolo di gioco e ricominciare». Queste le parole di Stefano Maiorano, centrocampista del Biancavilla, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito alla ripresa del campionato dilettantistico.