L’Osservazione Nazionale sulla Salute delle Regioni Italiane si è espresso su quando potremo avere contagi zero in Sicilia. All’inizio, secondo quanto riporta “La Sicilia” si pensava che il 30 aprile potesse arrivare questo traguardo e invece, l’osservatorio ha fatto sapere che la stima va spostata più avanti. In particolare per i ricercatori di Palermo gli zero contagi potrebbero arrivare dal 10 maggio al 27 dello stesso mese.