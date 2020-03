L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ieri c’è stata una videoconferenza per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta “Siracusanews.it” Ieri si è riunito l’ufficio di presidenza dell’Anci, composto dal presidente Leoluca Orlando, dell’Anci Sicilia composto dal presidente Leoluca Orlando, dal segretario generale Mario Emanuele Alvano, dal vice presidente vicario, Luca Cannata e dai vice presidenti Paolo Amenta, Calogero Firetto, Alessandro Plumeri, Antonio Rini e Giulio Tantillo. È stato riscontrato che l’esigenza primaria è quella di fare più tamponi per soggetti asintomatici e di aumentare le unità di personale medico e paramedico. Inoltre è necessario migliorare le quarantene, che spesso non sono risultate tali da dare le necessarie garanzie di isolamento.