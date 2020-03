L’altro ieri è sbarcata a Messina una Renault che conteneva dei turisti, la macchina è balzata agli occhi del web perchè era piena di oggetti personali. I turisti hanno fatto un video spiegando perché sono arrivati in Sicilia in questo momento difficile, al momento sono ad Acitrezza, ospitati da un amico, si tratta di artisti da strada. Queste le loro parole: «Siamo partiti da Napoli, stiamo bene, non abbiamo il virus. Siamo stati controllati. Adesso siamo ospiti di amici, qui, ad Acitrezza. Siamo artisti di strada, non stiamo lavorando e abbiamo bisogno di aiuti per mangiare. Non usciamo di casa, ma speriamo che qualcuno possa occuparsi di noi per sfamarci». Di seguito il video: