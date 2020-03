«La scorsa settimana ho avuto tutti i sintomi del Coronavirus, sono stati giorni difficili in cui ho preso ogni tipo di precauzione per non contagiare chi vive con me. Qui non si fanno i test e questo non puo’ che essere un problema, ma adesso sto bene. È dura, è come se mi fosse passato addosso un camion». Queste le parole dell’ex portiere di Napoli e Milan, Pepe Reina, rilasciate ai microfoni di “Cadena Cope” in merito al Coronavirus.