In Germania per rispettare il metro di distanza vista la pandemia di Coronavirus si sono inventanti un metodo alquanto bizzarro. Secondo quanto riporta “Tgcom24”, sono stati creati dei cappelli con cilindri da piscina lunghi un metro che aiutano i clienti a mantenere il perfetto distanziamento sociale. E’ l’idea di un bar di Schwerin, nel Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania.