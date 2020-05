Brutte notizie per la Germania, dove sono nati nuovi focolai di Coronavirus dopo l’allentamento delle misure restrittive. Secondo quanto riporta “Il Fatto Quotidiano” si sono registrati alcuni focolai tra i lavoratori dei mattatoi per l’imballaggio della carne. In una delle fabbriche ieri sono stati testati 950 dei 1200 dipendenti, in maggioranza dalla Romania e dalla Bulgaria, con 205 risultati positivi.