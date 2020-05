L’emergenza Coronavirus sta scemando in Italia, ciò nonostante le mascherine sono ancora un bene di prima necessità, ma c’è anche chi specula su di esse. Infatti secondo quanto riporta “Notizie.it”, a Roma una farmacista è stata denunciata per aver affisso un cartello che il prezzo di 60 cent per mascherina era valido solo se c’era una spesa minima di 15 euro. La farmacia è stata individuata dagli agenti di polizia che hanno notato il cartello fuori e arrestato la farmacista.