Come si legge su “Repubblica.it” tra ospiti ultra 80enni della Rsa “Fondazione Palena” di Foggia, ci sono tutti i 70 pazienti positivi.

Contagiati anche 28 dipendenti. Pare da indiscrezioni che siano quasi tutti asintomatici, fatta eccezione per qualche anziano che aveva già in precedenza un quadro clinico un po’ più delicato.





Il contagio sembra essere partito da una Oss – Operatrice socio sanitaria – che il 24 ottobre scorso – raccontano alcuni parenti dei degenti – ha iniziato ad avvertire i primi sintomi. Per sopperire alla mancanza di personale e’ intervenuta la Asl di Foggia. I pazienti sono stati infatti affidati a quattro medici USCA – unità speciali di continuità assistenziale – che effettuano visite quotidiane al mattino e al pomeriggio.

I parenti tuonano: “Tutto questo è inaccettabile. Ieri i nostri familiari hanno cenato con latte e biscotti. Abbiamo anche portato in struttura quattro bombole per l’ossigeno per i nostri cari. Chiediamo che venga fatta al più presto chiarezza”.