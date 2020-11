Come riportato da “La Sicilia” una 24enne calabrese è stata derubata e picchiata alla “Vucciria” di Palermo.

Si era recata nel quartiere palermitano – si legge – per acquistare hashish da un pusher. La giovane, quando ha aperto il borsello, il pusher ha notato le banconote. In modo repentino ha sfilato la mazzetta dal portafoglio ed è fuggito via.





La donna lo ha inseguito urlando e insultando lo spacciatore e i palermitani. Qualcuno tra le vie del mercato non ha gradito quelle affermazioni: la donna quindi è stata aggredita e picchiata. Indaga la polizia.