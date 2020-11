In un’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano” il ministro Speranza si esprime in merito al Dpcm e ad alcune regione che non hanno preso bene le nuove ordinanze.

Nel dettaglio, Speranza apre a nuove eventuali ordinanze che potrebbero subentrare e che farebbero diventare zone rosse alcune regioni.





In particolar modo le sue parole si riferiscono soprattutto a Liguria, Toscana, Veneto, Umbria e Campania. “Il Dpcm prevede che il ministro possa intervenire su una Regione, non su una Provincia – continua Speranza -. Ma sull’area metropolitana può intervenire il presidente De Luca, come ha fatto Zingaretti a Latina”. E sul monitoraggio attivo sul territorio regionale sottolinea che “stiamo svolgendo una funzione di supplenza nei confronti delle Regioni, che non si possono lamentare anche perché i dati vengono da loro. Nessuna trattativa, ma i tecnici del ministero si confronteranno con quelli delle Regioni”.