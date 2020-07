Nuovo focolaio di Coronavirus, stavolta in provincia di Parma. Stando a quanto riferito da “Ilmessaggero.it”, ci sarebbero 42 positivi in tutto nell’azienda di di ovoprodotti Parmovo, di Sanguigna di Colorno. I lavoratori risultati positivi al Sars-Cov2 sono tutti residenti nella zona di Casalmaggiore (Cremona) e Viadana (Mantova) e sarebbero dipendenti di una società di servizi lombarda che fornisce manodopera a diversi contesti produttivi, compresa l’azienda parmense. «Immediatamente è stata avviata anche per questi soggetti l’indagine epidemiologica finalizzata all’individuazione dei contatti stretti ed all’isolamento domiciliare», sottolinea l’Ats Val Padana. Come da protocollo sono stati immediatamente informati anche i rispettivi medici di medicina generale e allertati i medici competenti delle ditte coinvolte e le autorità sanitarie dell’Emilia-Romagna per le azioni conseguenti.