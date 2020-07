C’è una nuova vittima di Coronavirus in Sicilia. Una vittima che in realtà risale alla giornata di ieri ma che il sistema regionale non aveva comunicato. I due casi residui in terapia intensiva che ieri hanno lasciato la rianimazione non erano stati entrambi dimessi. Solo uno era passato dalla rianimazione al ricovero ordinario mentre l’altro è la vittima che porta il totale dei morti da Coronavirus in Sicilia a 283. Rimane comunque il dato positivo: in Sicilia non ci sono più pazienti Covid19 ricoverati in terapia intensiva. Restano 7 i pazienti ricoverati in regime ordinario senza bisogno di assistenza intensiva perchè altri 5 sono stati dimessi nelle ultime 24 ore. La notizia si evince dal report comunicato dalla Regione alla Protezione civile nazionale e reso noto dal Ministero della salute.