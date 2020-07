Da una parte la Fiorentina reduce dal successo sul Parma e ancora a caccia di punti salvezza, dall’altra un Cagliari reduce dal ko contro l’Atalanta ma che nelle scorse giornate è sembrato in palla e ben messo in campo da Walter Zenga.

Mister Iachini dovrà rinunciare a Pezzella, squalificato, e a Castrovilli, non al meglio e solo in panchina. Davanti però ritroverà Vlahovic che si schiererà al centro di un attacco a tre con Chiesa e Franck Ribery.

Dall’altra parte Zenga schiera i suoi con la difesa a 4, mentre a centrocampo solito trio Nandez-Rog-Nainggolan. Davanti Joao Pedro e Simeone supportati da Birsa.

Queste le formazioni ufficiali della sfida delle 19.30:

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Venuti, Duncan, Badelj, Lirola; Chiesa, Vlahovic, Ribery

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Rog, Nainggolan; Birsa; Joao Pedro, Simeone