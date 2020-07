Sanabria-Pinamonti per Davide Nicola, Mertens con Insigne e Politano per Gattuso. Queste le scelte in attacco dei tecnici di Genoa e Napoli, in vista della gara delle 19.30 al Ferraris. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti. All. Nicola.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Ruiz; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.