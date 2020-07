Il Savoia è al lavoro per la Lega Pro. La società nei prossimi giorni ufficializzerà il nuovo direttore sportivo, Carlo Musa. Musa già sta lavorando per i bianchi e l’input della società è quella di imbastire una squadra per la terza serie. Per questo è prevista una conferenza stampa per ufficializzare anche il nuovo allenatore che sarà scelto da una rosa di nomi ‘importanti’. Già bloccati anche alcuni calciatori. Di certo la società non vuol farsi cogliere impreparata e crede nel ripescaggio. Stando a quanto riferito da “Solosavoia.it”, a far aprire uno spiraglio concreto per la deroga per le richieste di ripescaggio concorrono più fattori. In primo luogo i vertici del calcio, da Gravina a Sibilia, passando per Ghirelli hanno confermato che le licenze per i prossimi campionati in tema di richieste di ripescaggi saranno decise dal Consiglio Federale e non dalle singole leghe. Poi gli stessi dirigenti federali hanno paventato la possibilità di qualche novità legata proprio all’emergenza Coronavirus che di fatto ha modificato modalità e tempi oltre a creare difficoltà economiche generalizzate. A questo si aggiunge che lo scorso 28 giugno sono stati resi noti i criteri per le licenze relativa alle 9 squadre che dalla D sono state ‘forzatamente’ promosse in C, pur senza aver vinto il campionato ma solo perché al momento del congelamento del torneo erano prime. In quel contesto nessuno avrebbe vietato di pubblicare anche le licenze dei ripescaggi, invece il non averlo fatto sta a significare che si sta mettendo mano su questo particolare ambito. In questi giorni si stanno inoltre intensificando i contatti tra sindaco Ascione ed il patron Alfonso Mazzamauro e pare che le parti hanno espresso le loro idee e sembra che ci sia un ok di massima a trovare un’intesa. Il sindaco ha ribadito la volontà di procedere o con licitazione privata o con fondi pubblici, ai lavori al Giraud che però comporteranno alcuni mesi e quindi la deroga sarà necessaria. Inoltre c’è stata la disponibilità a stare accanto alla società nella ricerca di sponsorizzazioni.