Dopo Silvio Berlusconi, anche la Famiglia Agnelli ha annunciato di aver messo a disposizione 10 milioni di euro del proprio patrimonio per far fronte lal’emergenza coronavirus in Italia. Un parte dei soldi vanno al Dipartimento della protezione civile nazionale un’altra parte alla Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, impegnata a rispondere alle necessità di Torino e del Piemonte. La holding degli Agnelli, Exor, e le controllate Fca, Ferrari e Cnh Industrial inoltre stanno acquistando presso fornitori esteri 150 respiratori e materiale medico-sanitario.