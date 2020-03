Un medico di Messina è risultato positivo al coronavirus. A renderlo noto è stato il Policlinico attraverso un comunicato ufficiale. Immediate le misure di sanificazione e contenimento previste. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, il medico si trova attualmente in isolamento nella sua abitazione. Misure di prevenzione invece sono state adottate anche per pazienti e colleghi del nosocomio venuti a contatto con la persona risultata positiva.