Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Franco Chinnici, preparatore atletico dell’Empoli, ha ideato un metodo di lavoro per far restare in forma la squadra ai tempi del Coronavirus che da oggi è stato messo in pratica dai calciatori di Marino. Ecco le sue parole in merito all’argomento: «Come si svolge l’allenamento? Ieri sera abbiamo fatto le prove, oggi abbiamo messo in pratica l’idea. Alle 9.50 ci troviamo tutti in gruppo grazie a Skype. Chi non è riuscito a scaricare l’applicazione ha utilizzato la videochiamata di Whatsapp. Spieghiamo cosa fare e alle 10 del mattino si comincia. Oggi abbiamo fatto lavoro di forza a carico naturale. La Gumina positivo al Coronavirus? Ci sentiamo ogni giorno, gli ho fatto un grande in bocca al lupo e glielo rifaccio adesso pubblicamente. Sta bene, si è ripreso. Siamo entrambi palermitani, ci lega un grande rapporto. Gli auguro di tornare presto a fare gol».