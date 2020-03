Doveva uscire dall’ospedale per malattie infettive Amedeo di Savoia in questi giorni, ormai guarito dopo l’infezione da coronavirus, primo piemontese colpito dal Coronavirus. Invece il “paziente 1” è dovuto restare in isolamento. L’uomo era ormai in via di dimissioni ed era stato dichiarato “guarito” poiché, dopo una serie di test e lunghe cure, era era finalmente risultato negativo. Stando a quanto riferito da “Repubblica.it”, un tampone di controllo eseguito ieri ha invece evidenziato ancora un basso grado di positività “Ma è guarito, lo confermiamo – rassicura di professor Giovanni Di Perri, virologo e responsabile Malattie infettive all’Amedeo di Savoia – In questi casi è abbastanza normale che ci sia una fase di oscillazione fra negatività e positività. Succede in tutte le infezioni”. Per tutelare la sua famiglia e l’intera collettività, tuttavia, il “paziente 1” dovrà rimanere ancora isolato. Dovrà essere poi eseguito ancora un test di controllo, spiega Di Perri, per avere la totale sicurezza prima che possa uscire finalmente dall’ospedale.