Il Reddito di Emergenza entrerà in vigore dopo l’approvazione del decreto aprile, ma i tempi potrebbero essere lunghi. Dovrebbe riguardare un milione tra famiglie e cittadini in difficoltà socio-economiche. La proposta di tre mesi è stata bocciata, probabili due mesi. Non potranno accedere al Rem le persone che usufruiscono di altri sussidi. Il Rem consisterà in un assegno mensile da 400 euro per i single, che potrà salire – in base al numero dei componenti del nucleo familiare – fino a 800 euro. Le condizioni per accedere sono quattro: 1) residenza italiana, 2) valore del reddito familiare non deve superare i 400 euro per i single e gli 800 per i nuclei familiari, 3) il patrimonio mobiliare del 2019 deve essere inferiore a 10mila euro per i single e a 20mila euro per le famiglie, 4) il nucleo deve avere un Isee inferiore ai 15mila euro.