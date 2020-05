Tragedia sfiorata a Torino. Secondo quanto riportato da “La Repubblica – Torino”, un bambino di 5 anni è precipitato in un pozzo di quasi 4 metri di profondità. Il bambino, uscito con il padre nel primo giorno di alleggerimento delle misure anti-Coronavirus per una passeggiata nel parco, è sprofondato all’improvviso nella buca resa poco visibile da uno sottile strato di terra ed erba che la ricopriva. Il padre si è fatto calare nella buca per controllare le condizioni del bambino e tranquillizzarlo, poi con l’aiuto dei passanti, è riuscito a issare il bambino oltre il bordo del pozzo e metterlo in salvo.