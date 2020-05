Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Un Giorno da Pecora” in onda su RadioRai: «Io sono per ripartire, per tanti motivi. Intanto ci sono 100mila addetti che lavorano attorno al calcio e questo è importante per tutta la gente che lavora. E poi anche psicologicamente darebbe un po’ di allegria a tutti coloro che avrebbero la possibilità di vedere le partite. Bisogna pensare di fare come in un Mondiale e restare 40 giorni chiusi per concludere la stagione. Se mi è tornata voglia di allenare? Assolutamente no».