Altri casi di coronavirus riguardano giovani. Come riporta il “Corriere del Veneto”, infatti, due ragazze di 18 anni di Padova sono tornate da una vacanza in Croazia positive al Coronavirus SARS-COV-2 e tutti i partecipanti al viaggio della maturità ora devono essere sottoposti al tampone.

Le due ragazze facevano parte di una comitiva di 24 veneti di cui 13 padovani che sono partite per un viaggio organizzato da un’agenzia di Brescia nell’isola di Pag, con serate in discoteca, festival e partecipazione ad eventi e hanno dormito in appartamenti con altre cinque persone.

Ora i ragazzi che sono partiti il 25 luglio con un pullman e hanno preso un traghetto per raggiungere l’isola dovranno essere sottoposti a tampone e sono nel frattempo in isolamento fiduciario domiciliare.