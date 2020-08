Un nuovo progetto che coinvolge ancora l’ex attaccante Christian Vieri. Dopo il lancio del brano “Una vita da Bomber”, l’ex attaccante, infatti, adesso è protagonista di un nuova iniziativa, questa volta con un prodotto come la birra, di cui sarà testimonial e imprenditore: nei prossimi giorni sarà infatti lanciata ufficialmente la Birra Bombeer, che sarà in vendita online dal prossimo martedì. Queste le parole di Fabrizio Vallongo (Focus55 Srl) rilasciate a “Calcioefinanza.it”, che accompagnerà Bobo Vieri in questa iniziativa: “Si parla poi della Bombeer e del suo legame con l’ex attaccante della Nazionale. Fabrizio ci racconta che “il prodotto è legato a Bobo Vieri, legandosi alla figura del Bomber direttamente collegata alla sua immagine. Lui è sicuramente un imprenditore con visione e per questo è un progetto che vuole cambiare le regole del mercato di riferimento. Partendo dall’Italia ma con mire internazionali grazie anche alla valorizzazione di un brand Made in Italy, cercando di comunicare un lusso accessibile. Avere un qualcosa che è paragonabile a tanti altri prodotti ma che si distingue per stile e brand. La nostra struttura ci permette inoltre di integrare perfettamente canali B2B e B2C, capaci di coesistere per creare un ulteriore vantaggio competitivo. Crediamo molto, inoltre, nell’utilizzo di un’e-commerce verticale che ci ha permesso di valorizzare il nostro marchio e spingere notevolmente le vendite. La volontà è costruire un’esperienza emozionale sul nostro sito, sia in Italia che all’estero, e cercare di dare un approccio in grado di spingere alla creazione di private label puntando su personaggi famosi dello sport o di altri settori”.