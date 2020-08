Il Monza è sempre più scatenato sul mercato dopo la promozione in Serie B. La dirigenza, guidata dal duo Berlusconi-Galliani, vuole costruire una rosa in grado di puntare direttamente alla Serie A al primo tentativo.

Dopo l’arrivo dell’attaccante croato Maric CLICCA QUI, infatti, secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb”, il club sarebbe sulle tracce dell’attaccante Gennaro Tutino di proprietà del Napoli, si lavora per l’acquisto a titolo definitivo.

Un altro colpo in vista in attacco dunque per il club brianzolo.