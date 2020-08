Un colpo importante per il Monza. Il capocannoniere del campionato croato Maric, infatti, sta per sbarcare in Italia. Con il suo arrivo il Monza si rinforza ed è pronto a vivere un campionato da assoluto protagonista con l’obiettivo di raggiungere la Serie A. Pochi minuti fa, come riporta “Gianlucadimarzio.com, l’attaccante è partito da Zagabria con un aereo privato messogli a disposizione dal presidente Berlusconi, con destinazione Monza.