Chiuso uno stabilimento balneare a Fregene visto che un cliente è risultato positivo al Coronavirus. Secondo quanto riporta “Il Messaggero” il cliente avrebbe frequentato il lido giorno 1 agosto, il titolare dello stabilimento con un post su Facebook ha comunicato la notizia. Di seguito quanto scritto nel post:

” In attesa di avere disposizioni dagli organi competenti ed in via precauzionale, lunedì 3 agosto lo stabilimento resterà chiuso per una sanificazione straordinaria. Abbiamo appena appreso che una persona che sabato 1 agosto ha frequentato lo stabilimento è stata ricoverata affetta da covid-19″.