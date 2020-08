A Palermo sono stati attivati i dissuasori a scomparsa a Piazza Verdi. Secondo quanto riporta “Gds.it” i dissuasori si abbassano solo per forze dell’ordine e per i pochissimi residenti che hanno il garage nel primo tratto di Via Maqueda.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha voluto commentare la notizia: “Avere i dissuasori significa coniugare mobilità con vivibilità e sicurezza. Occorre tempo ma su una cosa non si torna indietro: la mobilità deve essere sostenibile, aumentare la sicurezza anche dal punto di vista atmosferico”.