Esclusiva: Biasci-Palermo, le ultime

In giornata sono rimbalzate alcune voci che davano l’attaccante del Carpi, Tommaso Biasci, vicino a vestire la maglia del Palermo dopo una storia Instagram pubblicata dallo stesso attaccante nella quale veniva mostrato l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo. Clicca qui

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione però, il giocatore si troverebbe soltanto in vacanza nel capoluogo siciliano e, non ci sarebbe neanche stato ancora nessun contatto tra la dirigenza rosanero e l’agente del giocatore. Su Biasci è noto l’interesse di alcune squadre di serie B dopo l’ultima stagione disputata in serie C. Al momento dunque, si tratta soltanto di una semplice visita di piacere, nessun indizio di mercato o altro.