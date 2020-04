Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme emanate dal premier Conte nel Dpcm. Infatti secondo quanto riporta “Ibleinews.it” un tedesco che era ospite di un conoscente a Ispica, è andato in vacanza a Palazzolo. L’uomo è stato fermato dalla Polizia che lo ha multato per non aver rispettato le misure restrittive per il Coronavirus.