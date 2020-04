«Mi risulta che si sta facendo di tutto per trovare una soluzione e salvare la nostra tanto amata matricola. L’amministratore delegato Di Natale e il presidente Astorina, mio grande amico e compagno inseparabile nella Curva Sud del Massimino da quando eravamo ragazzi, stanno lavorando intensamente nonostante il periodo che stiamo vivendo ci pone di fronte tanti ostacoli. Il Catania vanta un pubblico eccezionale e proprio per questo respingo la sola idea di vederlo in una categoria inferiore alla C». Queste le parole del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito alla situazione societaria del Catania.