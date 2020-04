Come riportato da “Il Messaggero” il viminale ja inviato una circolare a tutti i prefetti in merito ai migranti: “Dovrà essere garantita e monitorata la prosecuzione dell’accoglienza anche a favore dei migranti, che non hanno più titolo a permanere nei centri”. La decisione è stata presa «In considerazione della preminente esigenza di impedire gli spostamenti sul territorio, e sino al termine delle misure connesse all’emergenza coronavirus in atto». Gli ospiti delle strutture sono sottoposti ad un regime di sorveglianza sanitaria continuativa.