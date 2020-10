A Palermo l’inizio dell’anno scolastico sta vivendo diverse difficoltà a causa della pandemia di Coronavirus. Nelle prime settimane dalla riapertura, in diversi istituti del capoluogo siciliano si sono registrati casi di positività tra studenti, professori, e personale amministrativo.

Stando a quanto riferito da “Sicilianews24.it”, l’ultima struttura coinvolta è la succursale del liceo Garibaldi, in via Arimondi. Uno studente sarebbe risultato positivo al tampone e di conseguenza la preside Maria Vodola ha disposto la sanificazione straordinaria dell’istituto. Il plesso rimarrà chiuso il 5 e il 6 ottobre, come si può leggere nella nota pubblicata dalla direzione: “I locali della sede succursale di via Arimondi resteranno chiusi per procedere alla loro sanificazione. Le attività didattiche proseguiranno da remoto. Gli alunni attiveranno il collegamento attraverso Google Classroom, secondo l’orario scolastico in vigore da lunedì 5 ottobre pubblicato nel sito”. Nel frattempo, anche la sede centrale del Garibaldi situata in via Rotolo Canonico ha deciso di chiudere le porte lunedì 5 ottobre per igienizzare aule e corridoi.