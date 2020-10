Dopo aver atteso 45 minuti dal fischio, come stabilito da regolamento, il direttore di gara Luigi Carella di Bari ha certificato la mancata presenza del Trapani allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro per il match valido per la 2^ giornata del Girone C che sarebbe dovuto cominciare alle 17:30. Ora il Trapani verrà escluso dal campionato di Serie C. Infatti, il regolamento stabilisce che alla seconda rinuncia scatta automaticamente l’esclusione dalla competizione.