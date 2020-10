Intervenuto ai microfoni di “Huffingtonpost.it”, l’Assessore Giulio Gallera ha parlato dell’emergenza Coronavirus e della possibilità di accogliere in Lombardia i pazienti del Sud. Ecco le sue parole:

«Le Regioni acquistano i vaccini e sono tenute a darli alle categorie deboli, non lo fanno certo per per rivenderli. Quando avanzano, come succede ogni anno, li mettiamo a disposizione dei cittadini che non rientrano nelle fasce target. Ma quest’anno con l’aumento di richieste e l’ampliamento delle fasce target, la priorità va a queste ultime. È triste il modo di comportarsi di chi probabilmente ha capito che i milanesi hanno compreso che il re è nudo. Sala sarà giudicato dai milanesi per quello che ha fatto o non ha fatto durante l’emergenza e sul piano amministrativo nei cinque anni da sindaco. Se mi preoccupa la crescita dei contagi al Sud? È un problema per tutti. Nei mesi scorsi da parte di alcuni esponenti regionali ma anche giornali del Sud c’è stato quasi come un compiacimento sadico per quello che stava succedendo in Lombardia. Ma non c’è una guerra Nord contro Sud, per questo noi non replichiamo. Con la gran parte dei governatori del Sud il rapporto è sempre stato buono. Non dimentichiamo che una parte dei nostri pazienti in terapia intensiva è stata ricoverata in Puglia, in Sicilia. Noi siamo qui, eventualmente ce ne fosse bisogno, pronti a fare la nostra parte».