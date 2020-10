Attraverso un comunicato ufficiale il Sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina ha dato notizia di 6 nuovi positivi all’ospedale Giglio. Ecco quanto comunicato:

“Informo i cittadini che da un primo accertamento sono risultati positivi al Covid 19 sei operatori sanitari dell’Ospedale Giglio i quali sono stati posti in quarantena presso le proprie abitazioni. E’ risultato inoltre positivo al Covid 19 un paziente che sta per essere trasferito in un Ospedale Covid. Il Direttore Sanitario mi ha assicurato che la Fondazione Giglio sta assumendo tutti i necessari provvedimenti cautelativi per tutelare la salute dei pazienti e del personale del Nosocomio”.