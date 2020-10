Come riportato da “TgCom24” la Procura di Enna ha aperto un fascicolo per violenza sessuale subita da una giovane disabile con gravi problemi mentali. La violenza risalirebbe ad aprile, quando la donna, ora incinta, era positiva al Covid-19 e ospite di una struttura protetta in Provincia, chiusa al pubblico per l’emergenza sanitaria. La squadra mobile sta ascoltando il personale del centro e le persone che sono state a contatto con la giovane per ricostruire la vicenda.