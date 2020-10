Come riportato da “Gds.it” salgono a 89 i positivi a Villafrati nel palermitano, dichiarata nei giorni scorsi nuovamente “zona rossa” dal presidente della Regione Nello Musumeci; 7 di loro sono in ospedale. Sono gli ultimi dati comunicati dall’azienda sanitaria di Palermo, confermati dal vicesindaco Rosalia Costanza. In serata il territorio urbano ed extraurbano del paese sarà sanificato; il Comune ha affidato il servizio ad una ditta.