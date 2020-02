Quarta vittima di Coronavirus in Italia, è un anziano di 85 anni di Bergamo, che era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo. Centocinquantadue persone contagiate: questo il bilancio del coronavirus in Italia, terza al mondo per numero di casi dopo Cina e Corea del Sud. Secondo quanto riporta “Ilmessaggero.it”, i contagi confermati sono al momento tutti nelle regioni del Nord, che prendono misure da quarantena. Revocato il blocco dei treni con l’Austria. Oggi attesi i risultati dei test su 2 casi sospetti a Nettuno, in provincia di Roma. Sospesi i concorsi nazionali nella Capitale. Stanziati dal Governo altri 20 milioni.