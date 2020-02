L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla della prima sconfitta esterna del Palermo che però è stata indolore vista la contemporanea sconfitta del Savoia. Il primo tempo dei rosanero a Licata – si legge – è stato incomprensibile. Troppe giocate rischiose, nessuna accelerazione con Mauri in regia e scelte, come quella del falso 9, che non hanno convinto. Nell’intervallo i rosa hanno colpito due traverse, ma il Licata ha chiuso il match con la rete dl 2-0. Lo stadio “Liotta”, strapieno e al record di presenze stagionali, ha fatto festa.