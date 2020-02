Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari. Sono queste le gare rinviate a causa del Coronavirus.La data per il recupero d i Atalanta-Sassuolo è mercoledì 18 marzo: non ufficiale, ma quasi scontata, anche perché l’unica possibile e comunque la più opportuna considerati gli impegni in Champions della squadra di Gasperini. Al momento, sono due le ipotesi in piedi per individuare la data del recupero di Torino-Parma. La prima, in ordine rigorosamente cronologico, guarda con favore a mercoledì 4 marzo: per il Toro s’incastrerebbe tra la trasferta di Napoli di sabato 29 febbraio e la sfida casalinga di lunedì 9 marzo con l’Udinese; per il Parma invece sarebbe tra l’impegno al Tardini di domenica primo marzo contro la Spal e la successiva fuori casa, a Marassi contro il Genoa, di sabato 7 marzo. La seconda soluzione potrebbe essere mercoledì 11 marzo, data nella quale potrebbe essere recuperata anche Verona-Cagliari.