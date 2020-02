Novità per quanto riguarda la vicenda Coronavirus e la Serie A. Oggi sarà firmato un decreto dal Ministro Spadafora. Le manifestazioni sportive potranno continuare ma a porte chiuse. «Soffriremo un poco, ma ora non saprei dire se la prossima settimana continueremo con le stesse misure. Le nostre valutazioni le assumiamo sulla base della valutazione dei tecnici e degli esperti. Vedremo e monitoreremo l’evoluzione del contagio del virus e valuteremo. Se avremo un forte effetto contenimento ci rassicurerà, ma non credo che potremo allentare nel giro di qualche giorno», aveva detto il premier Conte a «Non è l’Arena» di La7. E il presidente del Coni Giovanni Malagò aveva ancor prima spiegato: «C’è un interesse primario che è la salute, ma è chiaro che l’obiettivo è di ristabilire la normalità il prima possibile».