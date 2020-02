L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della clamorosa vittoria dell’FC Messina contro il Savoia. Da un potenziale harakiri ad un pomeriggio memorabile. L’Fc Messina, ridotto in 9 uomini per le espulsioni (a dir poco evitabili) rimediate da Fissore e Carbonaro, mette k.o. il Savoia, seconda forza del torneo che non perdeva da 5 mesi. I campani giocano meglio nella prima parte-grazie soprattutto allo strapotere fisico in difesa e in

mediana-e sfiorano il vantaggio con De Vena. Nella ripresa, però, la squadra di Parlato non riesce più a dare continuità al suo gioco, nonostante i due «rossi» che falcidiano l’Fc, costretto a giocare per quasi mezz’ora con due uomini in meno. Ed eccolo, il lampo, che arriva quasi al tramonto della sfida: lo strappo del subentrato Gnicewicz, che lancia il contropiede giallorosso e innesca l’atterramento in area di rigore (espulso anche Oyewale per il Savoia) di Dambros. Che dal dischetto fulmina Coppola e riporta l’Fc Messina al 3°posto. «Non posso che elogiare i miei ragazzi dopo una gara del genere», dice mister Gabriele. «Li abbiamo studiati nel primo tempo, poi abbiamo preso le misure e ci siamo mossi di conseguenza. Giocare metà della ripresa in 9 e riuscire a vincere mi fa capire sempre di più che questa è una squadra vera e un gruppo sano e serio. Un grande segnale in prospettiva».